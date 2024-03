Cagnolina di pochi mesi rimane intrappolata in un tubo di scolo: salvata dai vigili

Rocca San Casciano, 23 marzo 2024 - È una storia a lieto fine quella vissuta ieri pomeriggio dalla piccola Dorothy, cagnolina di pochi mesi rimasta intrappolata in una tubazione per lo scolo delle acque piovane in località Biforco a Rocca San Casciano.

Scomparsa da 24 ore, la cucciola era stata individuata dal proprietario, attivatosi subito per la richiesta d'aiuto.

I Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano sono intervenuti prontamente e dopo aver liberato dalle ostruzioni uno dei due imbocchi, hanno utilizzato le tubazioni antincendio in dotazione per recuperare la piccola: dopo averle tappate da un lato e riempite d'acqua per irrigidirle, le hanno inserite nel canale, spingendo, con le necessarie cautele, la cucciola verso l'uscita e riaffidandola quindi, infreddolita e impaurita, al proprietario. Che dopo un giorno di comprensibile ansia, ha potuto riabbracciare la piccola e ringraziare gli angeli custodi coi caschetti rossi.