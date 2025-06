Chiuso il tratto tra via Balzella e via Pacchioni. Ok a bici e pedoni. Bus: deviata la linea 5A

I lavori in via Bertini comporteranno inevitabili modifiche alla viabilità. Il cantiere riguarderà unicamente il tratto di via Bertini ricompreso tra la rotonda di via Balzella, in direzione mare, indicativamente fino al civico 175, poco prima di via Pacchioni.

In questo tratto di strada, chiuso al traffico veicolare, sarà garantito il transito dei pedoni e delle biciclette e sarà consentito anche l’accesso ai passi carrabili e il rifornimento delle attività commerciali, compatibilmente con l’andamento dei lavori. La via Bertini, dalla rotonda con via Correcchio, verso Forlì centro, rimane sempre transitabile a tutti, esclusi i mezzi pesanti sopra i 35 quintali, che saranno deviati lungo via Correcchio, via Bernale e via Balzella.

La linea urbana 5A di Start Romagna sarà deviata lungo il percorso via Correcchio-Via Bernale-Via Balzella (e viceversa in direzione opposta); pertanto sarà sospeso il servizio presso le fermate ‘Armellini’ e ‘Maseri’ presenti nel tratto di via Bertini che non potrà essere percorso dai mezzi pubblici.

Nel periodo di chiusura del tratto di via Bertini l’Impresa esecutrice installerà idonea segnaletica di preavviso e deviazione su viabilità alternative.

Per segnalazione di guasti, rotture, emergenze varie sono sempre attivi i numeri gratuiti Hera di pronto intervento 800.713.666 per il servizio gas e 800 713 900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.