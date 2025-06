Compagni di classe Ritrovi dopo decenni

Giugno, con la fine delle lezioni, è da sempre il mese delle cene di classe. E questo vale anche quando l’ultima campanella è suonata decine di anni fa. Si sono moltiplicati, in queste settimane, i raduni degli ex compagni di scuola che non hanno perso il piacere di stare insieme.

Per esempio, si sono ritrovati a 34 anni dalla fine delle elementari, i ‘bambini’ della classe 5ª A della scuola ‘Alessandro Manzoni’, che si trova nelle adiacenze di via Gorizia e via Ravegnana, vicino al Foro Boario. Insieme a loro c’era la maestra Marina che ha accolto l’invito con gioia. Il tempo sembrava essersi fermato e, durante la serata, i ricordi sono stati tantissimi. Al raduno hanno preso parte Stefano, Manuel, Tiziana, Daniele, Marina, Alessandro, Andrea, Federica, Luca, Massimiliano, Elisa e Daniela.

Tempo di reunion anche per gli studenti della classe 5ª B dell’istituto tecnico commerciale ‘Carlo Matteucci’ (Ragioneria) diplomati nel 1975, mezzo secolo fa. Alla festa hanno partecipato anche due prof: Maria Sangro (docente di italiano) e Vanni Mordenti (economia).

Sono passati 40 anni dal conseguimento del diploma per gli ex studenti della 5ª B programmatori dell’anno 1984/85, anche loro del ‘Matteucci’. Presenti ben 19 su 23: Roberta Bevoni, Marco Billi, Marzia Bolognesi, Andrea Camporesi, Vinicio Cefola, Vittorio Cicognani, Stefania Erbacci, Marinella Galassi, Fabio Garaffoni, Fabio Gramellini, Mauro Guardigni, Monica Gudenzi, Simonetta Raggi, Andrea Rusticali, Giorgio Sbaragli, Andrea Scozzoli, Brigida Silimbani, Marco Simoncelli, Cristina Tassinari. E c’erano anche tre prof: Maddalena Cassese, Paolo Gaudenzi e Giovanni Belvedere. Dopo il ritrovo ai cancelli dell’istituto, la serata è proseguita con la cena. Per i ragionieri programmatori l’evento è stato all’insegna dell’informatica, con sorteggio di regali vintage dei 40 anni, come libri scolastici, mouse ps2, floppy disk, carta a modulo continuo e altro ancora. E si è concluso in dolcezza con una grande torta a forma di 40.