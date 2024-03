Consiglio via web, pressing della minoranza

Trasmettere la diretta streaming del consiglio comunale per consentire al maggior numero di cittadini di seguire le sedute assembleari. Questa la richiesta inoltrata all’Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole dal gruppo consigliare di minoranza Insieme per crescere, guidato dall’ex sindaco Marianna Tonellato e completato da Mirca Minati e Alessandro Piazza.

Una modalità di partecipazione "adottata in parecchi Comuni – scrivono i tre rappresentanti di opposizione –, già ampiamente utilizzata durante il periodo covid" (proprio dall’Amministrazione Tonellato) con oltre 100 persone collegate. Una presenza "impensabile" all’interno del salone municipale.

"Ne conosciamo già i costi e il personale comunale è già formato all’utilizzo" prosegue il trio, che sottolinea come la richiesta abbia "colto di sorpresa la maggioranza", sospesa tra "i tentativi di evidenziare i costi dello streaming (ormai irrisori)", e "qualche malumore" interno.

Ringraziato il capogruppo di maggioranza Vallicelli, "per le parole di condivisione e di persuasione dei ‘suoi’", i rappresentanti di Insieme per crescere hanno accettato un compromesso, ‘concedendo’ all’Amministrazione tre mesi di tempo per verificare i costi della trasmissione in diretta delle sedute. Novanta giorni durante i quali Tonellato, Minati e Piazza faranno sentire il fiato sul collo agli antagonisti sugli scranni municipali, "nella convinzione che lo strumento dello streaming porterà innovazione a apertura della casa comunale verso i cittadini".

Infine una punzecchiatura al sindaco Billi: "Non vorremmo che il sindaco pensasse che gli anziani, o i disabili, o i genitori di bambini piccoli o semplicemente i lavoratori stanchi, che non hanno la possibilità di venire in consiglio ma si collegherebbero volentieri, fossero da biasimare perché "banalizzano lo streaming istituzionale".

Francesca Miccoli