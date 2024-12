Cusercoli, ancora due domeniche con Mercatino e iniziative natalizie

Sono in programma a Cusercoli le ultime due domeniche dei ‘Mercatini di Natale’, una serie di eventi di solidarietà nati da un’idea di ‘TM di Tramonti Maddalena Eventi e Musica che si svolgono nel paese appunto il 22 e 29 dicembre in collaborazione e presso il Cafè ristorante pizzeria Social Club di Cinzia Montoni e Davide Tisci, l’associazione solidale no profit ‘RI-Evoluzione’, ‘La Paella di Geppo’, la Cartoleria ‘Block Notes’ e il canale informativo ‘Diogene’.

"L’iniziativa è volta alla raccolta di fondi da destinare a studenti coinvolti nelle recenti alluvioni. L’intero ricavato – precisano gli organizzatori – sarà loro suddiviso sotto forma di buoni per libri e per materiale scolastico, dalla Cartoleria ‘Block Notes’ di Forlì.

Dalle ore 15 stand gastronomici e di artigianato, spettacoli artistico/culturali e una band, sempre diversa, chiuderà in musica la serata". L’ingresso è a offerta libera e uno degli stand venderà i biglietti di un’apposita lotteria e per aggiudicarsi il premio finale, un quadro del pittore Gabriele Urbinati, che sarà assegnato nell’ultima domenica al biglietto estratto tra tutti quelli venduti. Inoltre per ogni acquisto, effettuato nei vari stand dei mercatini di RI_Evoluzione si potrà usufruire di un crash back: ciò che si spende, sarà restituito al 100% sotto forma di buoni sconto, da utilizzare per i propri acquisti online o nelle attività associate. Informazioni e prenotazioni: 347.6622 906.

