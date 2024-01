Diabete: in farmacia i dispositivi medici per misurare la glicemia. Accordo con l’Ausl Romagna

Forlì, 21 gennaio 2024 – I pazienti diabetici della Romagna potranno ritirare nelle farmacie del territorio i dispositivi medici per la misurazione della glicemia. È stato, infatti, siglato il 16 gennaio un accordo tra Ausl Romagna e associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private locali, quali Federfarma e Forlifarma. La convenzione consentirà ai pazienti affetti da diabete di tipo 1 e 2 di procurarsi, oltre ai farmaci presenti nel piano terapeutico, anche strisce, lancette e aghi per il controllo della glicemia.

Il diabete è una patologia cronica che prevede in alcuni casi l’uso di insulina per ripristinarne i normali livelli nel corpo. Si stima un bacino di utenza di circa 21mila pazienti con diabete di tipo 1 (che prevede quindi un test giornaliero della glicemia) sul territorio romagnolo; in particolare, la nostra provincia ha avuto lo scorso anno 3.146 prescrizioni su Forlì e 2.490 a Cesena.

Alberto Lattuneddu, presidente provinciale pro-tempore di Federfarma, sottolinea l’importanza della convenzione appena firmata: "I pazienti diabetici troveranno in ogni farmacia privata e pubblica della provincia tutte le risposte alle loro richieste di salute, 365 giorni all’anno, di giorno come di notte e anche nei festivi. Tutto questo grazie all’ampliamento degli orari di apertura che la maggioranza delle farmacie ha introdotto".

Grazie a questo nuovo sistema sarà possibile far fronte a diverse sfide a cui sono chiamati i servizi socio-sanitari: "I vantaggi sono molteplici: ci sarà una decongestione dei presidi ospedalieri – continua il presidente di Federfarma – e un ricollocamento del personale sanitario in altri reparti dove ci sono difficoltà di organico. Vedremo anche un rafforzamento della rete assistenziale territoriale con una costante interconnessione digitale tra gli operatori. Non solo, i pazienti verranno facilitati grazie alla rete capillare di strutture sanitarie di prossimità. Infine, gli utenti non dovendosi più spostare, a volte di molti chilometri, avranno vantaggi indiretti anche di carattere economico".

Le farmacie, dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 4 gennaio 2021, hanno vissuto una profonda transizione: dalla tradizionale attività di distribuzione di medicinali verso un centro polifunzionale che eroga prestazioni, diffuso capillarmente sul territorio. L’accordo con l’Ausl Romagna, che ha durata biennale, potrebbe essere in futuro ampliato con nuove attività: "Si potranno intraprendere – chiosa Lattuneddu – anche servizi di farmacovigilanza, analisi e/o screening preventivi. La disponibilità della rete delle farmacie è totale".