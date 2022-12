Dieci pagine tutte da scoprire Primo numero di ‘InfoComune’ Ecco un focus sul territorio

È in distribuzione in questi giorni a Castrocaro, Terra del Sole e Pieve Salutare il primo numero di ‘Info Comune’, il periodico informativo realizzato dal governo cittadino e rivolto ai residenti. Dieci pagine in cui il lettore viene edotto sulle ultime notizie del territorio. In apertura, l’editoriale del sindaco Francesco Billi, che si sofferma sulle sfide che attendono l’amministrazione. Segue un focus sui lavori relativi agli asfalti (nella foto) e all’ordinaria manutenzione, all’illuminazione pubblica con l’anticipazione degli interventi di efficientamento energetico a fronte degli aumenti spropositati delle bollette; quindi le ultime dall’isola ecologica di via Biondina, dove ora sarà possibile conferire anche rifiuti elettrici ed elettronici, e dalla biblioteca Battanini, che fino al 13 febbraio ospiterà il Juke Boox letterario. Non manca un richiamo ai venti anni del consiglio comunale dei ragazzi, nato nel 2002 su iniziativa dell’allora sindaco Tonino Biondi: a tracciare un resoconto su un’avventura civica apprezzatissima è Pietro Maria Piazza, sul primo scranno ‘baby’ fino a poche settimane fa.

Due pagine sono dedicate alle riflessioni dei rappresentanti dei gruppi consigliari: Daniele Vallicelli, leader di maggioranza, quindi Patrizia Campacci del Pd, e infine Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza di Insieme per crescere. L’associazionismo locale vede in prima linea la Compagnia Balestrieri campione d’Italia e Compagni di Vita, sodalizio che gestisce il centro cinofilo di via Vallicelli. A proposito di cani, è annunciata a breve la realizzazione di uno sgambatoio pubblico: individuata a tal fine un’area verde di via Cantarelli. Tra gli altri temi trattati, eventi quali Terra a vapore e Una storia da tre calici. Infine, alcuni numeri utili a partire da quello di Whatsapp per segnalazioni relative all’ordinaria manutenzione (tel, 331.6379561).

Francesca Miccoli