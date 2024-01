"Domande su ’Sfinge’: serve un aiuto ai cittadini danneggiati"

Il Comune di Modigliana ha diffuso le procedure con cui privati e imprese possono chiedere il riconoscimento danni causati dall’alluvione di maggio. L’attivazione della piattaforma ‘Sfinge alluvione 2023’, alla quale l’accesso è consentito con Spid di primo livello e con indicazioni di un indirizzo pec, rende possibile presentare le richieste. Le domande inoltrate saranno successivamente prese in carico dagli uffici competenti e istruite secondo le disposizioni delle ordinanze 11 e 14 del Commissario straordinario per la ricostruzione". Ovviamente il Comune di Modigliana si è attivato per l’accesso alla piattaforma sulla quale sono pervenute le prime domande già in fase di istruttoria. Le domande presentate sono però finora pochissime e il Comune invita i cittadini interessati a presentare domanda. "L’accesso alla piattaforma – spiega il Comune – dovrebbe essere autorizzato anche per i numerosi soggetti intermediari quali Caf, sindacati, associazioni di categoria che potrebbero affiancare cittadini e imprese nella presentazione delle domande". L’amministrazione comunale di Modigliana conclude informando che si sta attivando in tal senso verso la Struttura commissariale e la Regione.

g.a.