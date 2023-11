Dramma nel volley. Infarto a Giovanni Gavelli

Dramma al Ginnasio sportivo. Attimi di terrore quando, nel corso della partita di volley di ieri pomeriggio, Giovanni Gavelli, storico presidente del Volley Forlì, ha improvvisamente accusato un infarto e si è accasciato al suolo privo di conoscenza. Gavelli, 71 anni, è stato tempestivamente soccorso dal medico sociale del club che gli ha praticato un lungo massaggio cardiaco e defibrillazione: ha poi ripreso a respirare autonomamente ed è stato quindi stabilizzato e trasportato col codice di massima gravità all’Ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ di Forlì, dove ora è sotto osservazione. I medici si sono riservati di sciogliere la prognosi, attese novità nella giornata odierna.

Si stava giocando l’ottava giornata del campionato di B (la quarta serie nazionale). Era il quarto set quando la partita è stata interrotta per non essere più ripresa: sul tabellone è rimasto il punteggio di 7-7, 2 set a 1 per i cesenati (per la cronaca, parziali di 21-25, 23-25, 25-20). Per gli appassionati di volley forlivese presenti un vero e proprio choc: Gavelli è l’uomo che, con passione e grandi sacrifici, ha tenuto viva questa disciplina in città nel corso dei decenni, portando il nome di Forlì fino all’A1. Inoltre, torna in mente un altro terribile sabato sera: era marzo 2012 quando, in quel caso mentre giocava, durante una partita sul campo di Macerata perse la vita Vigor Bovolenta. Una bandera del volley italiano che era stato proprio Gavelli a portare a Forlì, convincendolo a diventare dirigente della società quando ancora era in attività agonistica. Un lutto che nessuno ha dimenticato.

Gavelli però sta ancora combattendo la sua partita della vita: i soccorsi hanno funzionato ed è possibile curarlo in ospedale. Già ieri sera un’ondata di emozione ha raccolto tutti gli appassionati, dai tifosi alla squadra. "Siamo tutti sotto choc per quanto accaduto – spiega Giulio Mariella, regista e capitano della Querzoli –, la pallavolo in questi frangenti non ha alcuna importanza. Ci stringiamo attorno al nostro presidentissimo, sperando che si rimetta il più in fretta possibile, anche perché è il simbolo della pallavolo forlivese e non possiamo nemmeno lontanamente immaginare di dover fare a meno di lui. Lo aspettiamo e siamo vicini alla sua famiglia in questo drammatico momento. Forza Pres.!".

Marco Lombardi