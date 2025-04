Ecco le colombe di Emergency

Arrivano domani a Santa Sofia i volontari di Emergency, l’associazione che offre cure gratuite alle vittime delle guerre e promuove la pace. Dalle 9.30 alle 12, in piazza Giacomo Matteotti, saranno vendute le ‘Colombe di Pace’ realizzate da Galbusera Tre Marie, un’edizione speciale del classico dolce pasquale. La Colomba di Emergency pesa 750 grammi e ha un costo di 20 euro. I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere i progetti e offrire cure gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra e della povertà, nel mondo e in Italia.