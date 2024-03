Esplosione in un garage. Nessun ferito, ma edificio inagibile

Paura nella notte a Cusercoli. Alle ore ore 23.40 di domenica una squadra del comando vigili del fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta in via 2 Giugno nella frazione di Civitella in seguito a un’esplosione in un garage che ha avuto luogo a seguito di una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno subito provveduto alla ricerca di eventuali feriti e alla messa in sicurezza di tutta l’area, in modo da scongiurare eventuali pericoli per persone ed edifici circostanti. A conclusione della ricerca si è fortunatamente escluso il convolgimento di persone. A seguito di una valutazione strutturale, però, l’edificio coinvolto dall’incendio è stato dichiarato inagibile. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario di Romagna Soccorso e i Carabinieri.