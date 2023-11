Eventi natalizi al via a Cusercoli e Civitella

Anche a Civitella e Cusercoli saranno numerose le iniziative per respirare nei prossimi giorni l’atmosfera del Natale. Il programma, curato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le Pro loco, Auser e Banda comunale Normando Maurizi, inizierà a Cusercoli con i mercatini di Natale, domenica 3 dicembre, in concomitanza con la 14ª edizione della ‘Festa del maiale – La Cicciolata’ organizzata dalla Pro loco Chiusa d’Ercole.

Partenza alle 8,30 con i mercatini di Natale lungo le vie del centro, mentre alle 14,30 ci sarà lo spettacolo di ‘Monkey animazioni’ (palloncini modellabili, trucca bimbi, spettacolo di bolle giganti). A seguire alle 16,30 arriverà Babbo Natale che accoglierà i bambini nella sua casetta dove potranno consegnare le loro lettere ed esprimergli desideri e richieste. Alle 17 accensione dell’albero di Natale dopodiché si ballerà in piazza con la musica di alcuni dj del borgo. Dal mattino saranno aperti gli stand gastronomici e durante la Cicciolata sarà possibile acquistare ciccioli freschi. Sin dal mattino si potranno acquistare prodotti locali al mercato agricolo. Non mancheranno l’esposizione di articoli artigianali prodotto dalle varie associazioni di volontariato, l’angolo del Gin Cicciolo e mercatino dell’ingegno.

"L’unificazione dei due appuntamenti della Cicciolata e dei Mercatini di Natale – precisa la consigliera comunale ed una delle anime della festa Cinzia Montoni – ha portato valore aggiunto alla giornata con il coinvolgimento di tutta la comunità decretandone il successo".

Gli eventi natalizi proseguono poi venerdì 8 dicembre a Civitella con una giornata all’insegna della musica. Alle 15.30 ci sarà il concerto del duo Mati and Chris con intermezzi dei ragazzi delle scuole di Civitella. Dalle 16 alle 16,30 e per tutta la durata della giornata Debora e Gabriella intratterranno tutti i bambini presenti con laboratori manuali, trucca bimbi, bolle di sapone e attività creative. A richiesta si potranno gustare zucchero filato, cioccolata calda e popcorn. A seguire alle 16,30 la Banda di Civitella Maurizi allieterà i presenti con brani natalizi sotto l’albero. L’accensione dell’albero di Natale è prevista alle 16,45 mentre alle 18 famoso gruppo Ranaway, fresco di partecipazione a ‘Tu si que Vales’ chiuderà la giornata dell’Immacolata. Saranno offerti a tutti i presenti dolci tipici civitellesi come la ‘pènza’, scroccadenti, tortelli alla lastra e vin brulè.

"Abbiamo scelto di caratterizzare la giornata – chiarisce l’assessore al turismo Francesco Samorani – all’insegna della musica coinvolgendo la Banda, Cosascuola music academy’ e un gruppo che va per la maggiore come i Ranaway. Musica per lasciarci alle spalle e ripartire con slancio dopo il Covid e l’alluvione. Altri appuntamenti sono in programma il 15, 20 e 29 dicembre prima dell’arrivo delle befane la sera del 5 gennaio".

Oscar Bandini