Ex Asilo Santa Rosa, riaperte le visite nei fine settimana

Grazie all’impegno degli ‘Amici di Santa Rosa’, nello scorso fine settimana sono riprese le aperture ai visitatori dell’ex Asilo Santa Rosa di Predappio. E’ proprio la disponibilità di questi volontari a rendere possibile l’accesso alla struttura turistico-monumentale il sabato pomeriggio e la domenica, sia al mattino che al pomeriggio.

Spiega il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "I lavori sono stati realizzati dalla ditta En-Cam di Castrocaro Terme e hanno previsto il ripristino della scala di accesso e del marciapiede frontale fino all’ingresso della chiesa, l’installazione di un servoscala per agevolare il superamento delle barriere architettoniche, la realizzazione di un nuovo bagno, l’imbiancatura e il rifacimento dell’illuminazione nella sala della Madonna del Fascio e la posa di alcuni nuovi arredi esterni".

Il costo complessivo dell’intervento è stato di 150.000 euro, finanziato interamente dal Gal L’Altra Romagna nell’ambito del bando ‘Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna – misura 19 – Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica e ambientale’. Come amministrazione comunale ringraziamo il Gal per il finanziamento e i volontari dell’Associazione Amici di Santa Rosa per l disponibilità ad aprire la struttura e a guidare i turisti".

La ristrutturazione e la riapertura al pubblico dell’oratorio Santa Rosa favorisce anche il movimento turistico a Predappio, nell’anno delle celebrazione del Centenario di Fondazione della cittadina capoluogo del Rabbi.

