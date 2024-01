‘Fiabafobia’: Safonov al Piccolo

Oggi alle 21, al teatro Il Piccolo di Forlì, sarà in scena ‘Fiabafobia’ una collana di racconti scritta ed interpretata con ironia dalla scrittrice Arianna Porcelli Safonov. Lo spettacolo, che fa, nello stesso tempo, ridere e pensare, registra il tutto esaurito. Si tratta di un monologo comico, ma fobia vuol dire anche paura e ogni anno c’è qualche elemento o soggetto che ci deve far paura come, ad esempio, si è verificato in passato con Chernobyl, la Mucca Pazza, i testimoni di Geova e poi gli arabi e tutta una serie di immigrati, i virus e infine, oggi, con le guerre e il clima. Poi ci sono le foibe personalizzate che comprendono i ragni, gli aerei, i serpenti, i batteri e tante altre fobie, al punto che ci giustifichiamo davanti a qualcosa che per noi è pauroso sottolineando che la paura di quel nuovo ‘soggetto’ dipende dal fatto che si soffre di quella fobia. Info: 0543.26355 – 64300 – www.accademiaperduta.it.