Eolico, lo stop: il Tar dà ragione alle associazioni

Forlì, 10 settembre 2023 – Il Tar della Toscana ferma il cantiere dell’impianto eolico industriale di Monte Giogo di Villore. I lavori sono sospesi in attesa che il tribunale amministrativo regionale si pronunci il 19 dicembre prossimo. "Un risultato importante, per le associazioni, i comitati e i gruppi – scrivono Italia Nostra e il Cai della Toscana insieme a Comitato per la tutela del crinale mugellano-Crinali liberi, Dicomanocheverrà, Mugelloinmovimento, Associazioe Attoprimo e Rete toscana per la difesa del verde pubblico – che insieme a tanti singoli cittadini hanno sostenuto il ricorso al Tar, perché dimostra come le questioni poste con il ricorso siano meritevoli di un approfondimento attento e come sia necessario mantenere inalterata la situazione fino a quella data".

Il Tar avrà quindi tre mesi di tempo per approfondir,e anche attraverso la consulenza di tecnici, tutto il procedimento che ha portato il Consiglio dei ministri durante il Governo Draghi a dare il via libera un anno fa a questo progetto che interferisce visivamente anche con l’area dell’Acquacheta nonostante i numerosi no della Soprintendenza della Toscana in base a "criticità e significativi impatti negativi sotto il profilo ambientale con particolare riferimento alle componenti paesaggistiche" come viabilità d’accesso, cantieristica, piazzole ed anche in "relazione agli elementi valoriali della percezione visiva". Un impianto della potenza complessiva pari a 29,6 MW proposto dall’azienda Agsm Aim Spa di Verona, localizzato nei comuni di Vicchio, Dicomano, San Godenzo e Rufina nell’Appennino tosco-romagnolo a 1.000 metri di quota e che ricade per opere accessorie anche in siti protetti della Rete Natura 2000 tra i quali quelli dell’Acquacheta e del Monte Gemelli-Monte Guffone in provincia di Forlì-Cesena e nelle aree montane della provincia di Ravenna.

Ma i no erano stati numerosi a partire dal Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna e Comune di San Godenzo oltre ai pareri negativi dei Comuni di Marradi, Portico San Benedetto, delle Unioni dei Comuni della Romagna Forlivese, del Valdarno e della Val di Sieve per finire alla Soprintendenza per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini senza dimenticare le battaglie di Vittorio Sgarbi e l’attacco della consigliera regionale Giulia Gibertoni del Gruppo Misto all’assessora alla Transizione Ecologica Irene Priolo per il parere favorevole dato all’impianto eolico a cavallo tra le due regioni. La necessità di aumentare in modo esponenziale la quota di energia da fonti rinnovabili per l’Italia e le urgenze dettate dal Pnrr, favorì invece il via libera alla costruzione di questo grande impianto sull’Appennino di Giotto e Dino Campana.