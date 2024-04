Incendio nel bosco di Santa Sofia, cinque squadre al lavoro per tutta la notte

Santa Sofia (Forlì), 16 aprile 2024 – Incendio nel bosco di Santa Sofia, 5 squadre al lavoro per tutta la notte. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica del rogo di vegetazione scoppiato ieri nel tardo pomeriggio (intorno alle 18,30), in località Camposonaldo: da ieri sera, e per tutta la notte, cinque squadre di vigili del fuoco sono al lavoro. Il forte vento, che alimentava le fiamme, e l’area impervia, che ha impedito ai mezzi di avvicinarsi al luogo dell’intervento, hanno complicato le operazioni di spegnimento.

Sul posto si sono subito portate le squadre dei pompieri di Bagno di Romagna, di Civitella di Romagna, della Sede Centrale e del distaccamento di Rocca San Casciano. Complicate le operazioni di spegnimento anche a causa del terreno impervio non raggiungibile con mezzi terrestri. Circa 3000 metri quadri interessati dalle fiamme. Sul posto presenti anche I Carabinieri Forestali.