Incidente in tangenziale a Forlì: lunghe code e traffico in tilt per ore

Forlì, 3 marzo 2025 – Ore di disagi per la viabilità forlivese. Poco dopo le 18, un incidente che ha visto coinvolte diverse vetture ha decisamente rallentato la tangenziale est nell'ora di punta, con punte di anche un'ora per percorrere l'asse dalla rotonda dell'autostrada a quella di via Monda, a San Martino in Strada.

Difficilissimo, se non praticamente impossibile, immettersi in tangenziale dall'asse di arroccamento, con il ‘quadrifoglio’ di via Mattei saturo dal traffico. In molti, vista la situazione, hanno optato per uscire in viale Roma o a Bussecchio, creando serpentoni di auto lunghi decine e decine di metri che hanno rallentato ancora di più il traffico, già di per sé congestionato.

All'altezza della galleria sotto la pista dell’aeroporto Ridolfi, poco prima dell'uscita verso il quartiere Bussecchio, anche le fiaccole a terra, a segnalare pericolo. Si sono segnalate code a Ca’ Ossi, lungo via Bertini, in direzione Villa Selva, in viale Roma e Decio Raggi e in via Cerchia.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale, che hanno provveduto a chiudere il tunnel dell'aeroporto, con uscita obbligatoria a Bussecchio. A complicare il quadro l’orario (quello di punta, con l’uscita dagli uffici e dalle aziende) e, forse, anche lo stop precedente di un’ulteriore uscita, quella di San Martino in Strada in direzione ospedale. Il caos si è placato solamente alle 19.30 inoltrate.