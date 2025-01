Incidente in A14 a Forlì, schianto tra due auto e un camion: traffico nel caos per ore

Forlì, 24 gennaio 2025 – Due automobili e un camion sono rimaste coinvolte alle 19.30 di giovedì in un incidente stradale sull'autostrada A14, al km 82, poco prima dell'uscita di Forlì, in direzione nord. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che ha operato per mettere in sicurezza i veicoli.

La carreggiata non è stata chiusa, ma le ripercussioni sul traffico sono comunque state importanti.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Società Autostrade. Altro incidente - alle 12.40 di giovedì a Galeata - per un frontale tra due autovetture sulla provinciale 4 Bidentina, poco prima del centro abitato di Santa Sofia.

Due le persone coinvolte nello scontro, trasportate all'ospedale di Forlì (non sono in gravi condizioni).