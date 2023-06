Laboratorio di recitazione con l’attore Fabio Mascagni

Un laboratorio teatrale, a cura dell’attore Fabio Mascagni, si terrà al Teatro delle Forchette in via Vivaldi il 17 e il 18 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Mascagni ha partecipato al Corso CEE di Drammaturgia Contemporanea Internazionale e a Radiodrammi RAI. Ha lavorato con noti attori ed è assai conosciuto per le sue interpretazioni teatrali, ma anche come docente in numerosi laboratori. I grandi interpreti si sono messi alla prova, aggiungendo un valore in più ad una regia attenta a costruire un personaggio. In questo caso l’attore aggiunge un valore basato proprio sulla creatività, perché presenta la sua personale interpretazione del personaggio che comprende non solo la voce, ma i gesti, il corpo e la ricchezza immaginativa che però deve risultare sempre coerente col testo e credibile come interpretazione. Il laboratorio è rivolto a coloro che vogliono ottenere gli strumenti per creare un personaggio in autonomia ma anche in relazione con tutta la scena. Per partecipare al laboratorio occorre conoscere a memoria un breve monologo. Si accetta un minimo di otto partecipanti. Quota di partecipazione: Soci T.d.F. € 150, Esterni € 200. per info e prenotazioni 3397097952 - 3479458012

Rosanna Ricci