Ladro acrobata in pieno centro

Un ladro acrobata, che con un paio di falcate conclude un’arrampicata, nel nocciolo della notte. Il colpo non è di quelli che cambiano la vita (450 euro di fondo cassa) ma va a segno (il ladro alla fine si dilegua), in via Giorgio Regnoli, al ristorante ’Sirtaki Cucina e Bottega Greca’. L’allarme non era ancora collegato alla centrale, ma le immagini della videosorveglianza riprendono un uomo incappucciato che penetra all’interno del locale dalla finestra basculante della porta d’ingresso. "La cosa inquietante è che sia successo in pieno centro", rimarca la titolare del locale, Paola Fusillo.