Il negozio di abbigliamento ‘Lucia e Irene’ di Castrocaro presenta oggi in via Cantarelli le collezioni autunno-inverno 2023. Aperitivo e sorprese per tutti. Dal 1964 all’ombra del Campanone ‘Lucia e Irene’ propone intimo, biancheria per la casa e abbigliamento casual uomo e donna. Per info: 0543.767070.