Luminarie, la formula si sta affinando

Sarà l’assenza del campanile di San Mercuriale ‘parlante’ o forse il budget che pare ridotto (ma le polemiche ci sono lo stesso): il Natale in piazza è certamente fastoso, specie se paragonato a quello di una decina di anni fa, ma più sobrio. Nonostante il meteo, che nell’ultima settimana è stato particolarmente inclemente, i dati degli accessi diffusi dal Comune sono in crescita. Ma come sta evolvendo l’iniziativa? Si sta affinando la formula, per essere meno divisiva (anche se il Comune non lo ammetterebbe mai e tira dritto)? Oppure occorrerà tornare a investire in maniera forte e impattante per ottenere visibilità? Curiosamente, può essere lo stesso bivio che avrà la maggioranza di centrodestra.