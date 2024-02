Manoni 2.0, ’Omaggio a Wilma’

Sabato alle 16.30 sarà inaugurata nella Galleria Manoni 2.0 (corso Garibaldi 55/A), a Forlì, la mostra ’Omaggio a Wilma’ con una visita guidata gratuita condotta da Alessandra Righini. Nata a La Spezia nel 1942, per poi trasferirsi a Genova, Wilma Liana Alonge si impose nello scenario nazionale e internazionale per la sua arte, fondata sullo studio dei grandi artisti del panorama europeo, per giungere, poi, ad uno stile proprio e maturo capace di affrontare diverse tematiche: quella del ritratto, del paesaggio, dei fiori, delle emozioni che attraversano l’umana esistenza, la dimensione del sacro e persino la sperimentazione di un’arte di tipo non figurativo, astratta. Artista poliedrica si cimenta non solo nella pittura, ma è anche cartellonista, pubblicitaria, ceramista, conquistandosi più di cento onorificenze fra premi, attestati e menzioni, ed esponendo le sue opere in Italia e all’estero. Ingresso libero fino al 24 febbraio.