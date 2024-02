Matrimonio da sogno: Corte San Ruffillo tra le 9 location più belle d’Italia per le nozze

Forlì, 21 febbraio 2024 – Corte San Ruffillo, agriresort di Dovadola che ospita dal 2012 matrimoni italiani e internazionali, è stata selezionata da Elle Spose, la rivista leader nel settore wedding (nozze) in Italia, come una delle 9 migliori location per matrimoni della Penisola. Racconta la titolare, Sara Vespignani: "Si tratta di un riconoscimento di grande valore, un traguardo ambìto da qualsiasi azienda che aspiri all’eccellenza nel settore wedding. La rivista, con la sua storia decennale e la sua autorevolezza, è un punto di riferimento per gli sposi che desiderano un matrimonio da sogno".

Elle Spose definisce Corte San Ruffillo "un luogo dell’anima, perché, circondato da boschi e vigneti, viene selezionato da coppie che sognano un ricevimento a contatto con la natura, con i sapori tipici della tradizione enogastronomica romagnola, i vini biologici di produzione propria e la rilassante accoglienza nelle stanze settecentesche per gli ospiti dell’evento". In questi giorni, Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha annunciato i vincitori della 11ª edizione dei Wedding Awards, i premi più prestigiosi del mondo wedding. Più di 74.000 fornitori registrati sul sito sono stati in lizza per ottenere questo importante riconoscimento.

Corte San Ruffillo è tra i professionisti che hanno vinto i Wedding Awards 2024 per la categoria Agriturismi, "essendo una delle aziende più raccomandate dalle coppie iscritte su Matrimonio.com". Aggiungono i responsabili dell’iniziativa: "Questi premi si basano sulle recensioni delle coppie che si sono sposate nell’ultimo anno. Quindi, vincere un Wedding Award di Matrimonio.com non è solo un grande riconoscimento per qualsiasi azienda, ma dimostra anche l’eccellente servizio che il fornitore premiato offre alle sue coppie". I Wedding Awards comprendono le seguenti categorie: banchetto, catering, fotografia, video, musica, auto matrimonio, partecipazioni, bomboniere, fiori e decorazioni, animazione, wedding planner, torte nuziali, sposa e accessori, sposo e accessori, bellezza e benessere, gioielleria, luna di miele e altri servizi (info: cell.348.9404101 e info@cortesanruffillo.it).