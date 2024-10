’Meet the Docs’: proiezioni e gioco a squadre

La seconda giornata del ‘Meet the Docs! Forlì Film Fest’ si apre di buon mattino con la prima proiezione della rassegna ‘Docs for School!’. Il documentario dedicato oggi alle scuole medie di Forlì è ‘Aicha è tornata’, incentrato sulle migrazioni di ritorno nelle province del Triangolo della morte, il principale bacino di emigrazione dal Marocco verso il sud dell’Europa. Seguirà un dibattito con il regista Juan Martin Baigorria e l’autrice Gaia Vianello. Le porte dell’EXATR si apriranno nuovamente alle 18.30 con la presentazione del numero cartaceo di ‘Billy – Rivista di cinema e altre perversioni’ dedicato al tema del festival, ‘Sconfinate!’. A seguire Billy’s Game, gioco a squadre dedicato al cinema: in palio per la squadra vincitrice sono 10 biglietti per il cinema Saffi. Alle 20.30 proiezione di ‘Sconosciuti Puri’, che racconta il lavoro dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, impegnata nel dare un nome e una dignità a corpi di persone ai margini della società. A seguire dibattito in collegamento con Mattia Colombo, regista con Valentina Cicogna. Gli eventi del festival, organizzato dalla coop Sunset e da Tiresia Media, sono a ingresso gratuito. Dalle 18 vini naturali, birre Mazapegul e cibo della trattoria pizzeria Da Piseppo e della pasticceria Red Velvet. Saranno visitabili le mostre ‘Manifestate! Sconfinate!’ di Marco Petrucci, in arte Testi Manifesti, e ‘Proteggo la protesta’ di Amnesty International Italia.

Martina Mastellone