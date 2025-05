Mostre, giochi e concerti. La città torna a svelarsi nel weekend con ’Zardin’

Giardini e cortili di Forlì tornano a svelarsi questo fine settimana al pubblico con la sesta edizione di Zardin. Saranno quasi 40 i luoghi da esplorare: dai palazzi storici alle arene, dalle residenze private agli spazi pubblici e commerciali, ognuno con il proprio fascino e la propria storia da raccontare. Ogni location diventerà teatro di esperienze: visite guidate, mostre, laboratori per adulti e bambini, giochi di strada, reading letterari, performance artistiche, concerti, incontri con esperti, workshop dedicati al verde, alla sostenibilità e alla creatività. Fondamentale è la collaborazione dei proprietari e dei gestori dei luoghi coinvolti, nonché dei volontari che accoglieranno i visitatori presso i vari giardini. Una delle novità di quest’anno è il diretto coinvolgimento del Comune di Forlì, con l’ufficio turismo - Iat Hub, che è stato individuato sia come infopoint che come biglietteria del festival. Inoltre, sono state individuate alcune proposte anche oltre il centro storico: Radici Urbane diventa cornice ideale per un agri picnic all’aria aperta; Villa Gesuita, visitabile solo nella giornata di sabato, accoglierà grandi e piccoli con un coinvolgente laboratorio di manipolazione dell’argilla e rigeneranti pratiche di yoga al sole; mentre Villa Saffi, suggestiva casa museo nella frazione di San Varano, accoglierà i visitatori la domenica pomeriggio. Ricco anche il programma dei ‘Fuori Zardin’: eventi fuori orario di chiusura in giardini. Si inizia sabato alle 21 presso Arena Forlivese con ‘L’irrilevanza del vero’, una performance tra musica, parola e movimento con Pieralberto Valli e Giulia Frattini, in collaborazione con Pulviscolo, Festivalino di Poesia. Domenica alle 18 presso Corte Masini si terrà la festa di chiusura di Zardin 2025 con il concerto dell’Orchestra Masini. Alle 21 nella piazzetta Antica Pescheria ci sarà la proiezione del videoclip ‘Mediterraneo’, regia di Giovanni Raggi, autore del brano Fabrizio Dossi. Per informazioni dettagliate sui giardini e il programma completo degli eventi, è possibile consultare il sito zardin.it. Orari di apertura dei giardini: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. L’evento è organizzato dall’associazione Campus Festival e prevede un biglietto di 5 euro (gratuito fino a 10 anni) che consente l’accesso a tutti i giardini e le attività in programma. La manifestazione è resa possibile anche grazie agli sponsor: Soroptimist - Club Forlì, BiFor Birra&Burger, Castiglione Legnami, Fedi.fo Shop&Lab, Da Cico - Pizzeria da Asporto, TrediciDodici, Caviro.

Matteo Bondi