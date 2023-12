Non diffamarono l’ex sindaca Deo. Madre e figlia assolte dal giudice

Sono state assolte dal tribunale di Forlì, perché il fatto non sussiste, Donatella Campini, Hannika Held (madre e figlia) e Anna Severi (un’amica).

Le tre donne, di Galeata, erano accusate di diffamazione e oltraggio a pubblico ufficiale. Il procedimento penale era legato alla costruzione del ponte ciclo-pedonabile sul fosso di Mercatale.

In base all’accusa, le tre avrebbero in un’occasione offeso la sindaca dell’epoca, Elisa Deo, la quale s’era recata, nel 2018, a casa della Campini, per eseguire delle ordinanzae di demolizione per realizzare il ponte, che secondo madre e figlia insisterebbe invece sulla loro proprietà. Le tre imputate – difese dagli avvocati Fabio Chiarini e Salvatore Rucci – s’erano opposte al decreto di condanna del febbraio 2020; opposizione ieri accolta pienamente dal giudice Marco Marzocco, che ha per l’appunto assolto le tre imputate.

Resta invece in piedi il processo in cui compare come imputata Elisa Deo, più Cristiano Zambelli, Potito Scalzulli e Giorgio Ferretti (accusati di violazione di domicilio), per la questione del ponte, sequestrato dalla magistratura poco dopo l’inaugurazione, nel 2018. La prossima udienza del processo è fissata per il 7 marzo del 2024.