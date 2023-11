Olmi e la Ymeo a Natale col coro dei bimbi ucraini

La Young Musicians European Orchestra diretta dal maestro Paolo Olmi accompagna i forlivesi verso il clima delle feste presentando il suo concerto di Natale, promosso in collaborazione con Emilia Romagna Festival nell’ambito della rassegna ‘Forlì grande musica’. L’evento si terrà martedì 5 dicembre alle 21 nell’Abbazia di San Mercuriale. In programma ci sono il Concerto K218 per violino e Orchestra di Mozart, il Preludio e Allegro nello stile di Pugnani di Kreisler e la Suite n. 3 da Antiche Arie e Danze per liuto di Respighi.

"Come ogni anno – dichiara il maestro Olmi – presentiamo un nuovo musicista che si affaccia nel panorama internazionale: questa volta abbiamo scelto Guido Felipe Sant’Anna, un violinista brasiliano ventenne che mi è stato segnalato alcuni mesi fa da Uto Ughi; ha un talento eccezionale e una grande musicalità".

"L’orchestra – interviene il vicepresidente Martino Colombo, 20 anni – si presenta nella sua formazione di eccellenza che il pubblico forlivese ha già conosciuto nel recente concerto in ricordo della Strage di Nassirya. Quest’anno purtroppo non potremo ripetere il nostro concerto di Natale in Terra Santa e questa circostanza ci dà molta tristezza perché a Betlemme e Gerusalemme negli anni abbiamo conosciuto tanti amici e ora siamo in pena per loro. Abbiamo però voluto dare insieme alla nostra musica un segnale di solidarietà invitando ai concerti di Natale 40 bambini ucraini del Coro Zorynka, provenienti dalla Città di Ternopil, nell’ovest dell’Ucraina: resteranno in città dieci giorni e avranno modo di conoscere dei loro coetanei e passare un periodo di serenità prima di rientrare nel loro Paese".

Insieme al coro del liceo musicale Canova, il coro ucraino eseguirà l’Ave Verum di Mozart e due canzoni natalizie al termine del concerto. La manifestazione si inserisce anche nelle attività della Diocesi di Forlì per il dialogo e le azioni di solidarietà con la Comunità Ucraina cattolica di rito bizantino. Il progetto è reso possibile grazie ai contributi del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune con la collaborazione dell’ambasciata di Ucraina in Italia e dell’ambasciata di Ucraina presso la Santa Sede.

I biglietti hanno un costo che va dai 6 ai 20 euro, i bambini fino a 10 anni pagano un biglietto speciale al costo di un euro. I biglietti possono essere acquistati sul circuito Vivaticket oppure presso la biglietteria del teatro Diego Fabbri, oppure direttamente a San Mercuriale la sera del concerto dalle ore 20.