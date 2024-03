Palloncini bianchi in cielo per Davide. L’addio al ragazzo morto in un incidente

Ultimo saluto ieri pomeriggio a Davide Di Blasio, il 20enne forlivese deceduto venerdì 22 in un incidente stradale lungo l’autostrada A1, a Piacenza. Nello schianto ha perso la vita anche Abdullah Basil, che viaggiava sulla stessa auto, 26enne di origine pakistana. Gravemente ferito invece un minorenne di origine rumena che viaggiava nella stessa Renault Clio di Davide. Tantissimi i giovani che hanno salutato Davide alla chiesa di San Giuseppe Artigiano (foto Frasca), parrocchia della famiglia che abita in via Cerchia. Nelle parole dell’omelia del parroco don Germano Pagliarani si sono addensate le emozioni delle decine di cuori presenti in chiesa. I tantissimi amici di Davide l’hanno quindi salutato per l’ultima volta con un volo di palloncini bianchi in cielo.