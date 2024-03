Pensilina in piazza Saffi a Forlì, lavori al via per smontarla

Forlì, 19 marzo 2024 - Sono cominciati nella mattinata di oggi i lavori per lo smontaggio della pensilina di piazza Saffi. L'operazione avrà un costo complessivo di 250mila euro e prevede una futura ricollocazione in un luogo ancora da individuare (ma si pensava alla zona antistante il liceo artistico e musicale). Al posto della pensilina è previsto l'arrivo di un palco che rimarrà stabilmente in piazza per tutto il periodo estivo.

L'operazione fa discutere i forlivesi e un buono specchio delle opinioni più comuni è evidente confrontandosi con coloro che si sono trovati in piazza per osservare il cantiere: alcuni sono soddisfatti per la rimozione per ragioni estetiche, ma c'è chi contesta la sua sostituzione con un palco, ugualmente impattante; altri sono preoccupati per la spesa ingente e la ritengono eccessiva, soprattutto in un periodo critico come quello che stanno vivendo i cittadini alluvionati ; ancora, non manca chi, abituato a prendere il bus in piazza Saffi, prevede qualche disagio nei giorni di pioggia e di forte sole.

Intanto i lavori procedono a ritmo spedito e sembra che tra non troppi giorni saranno concluse.