Predappio Vive l'Estate 2023, Musica e Tradizioni con Daniela e Leonardo Vallicelli e Gruppo Frustatori Cassani

Nuovo appuntamento con la musica e le tradizioni a Predappio, nell’ambito della rassegna ‘Predappio vive l’estate 2023’. Questa sera alle 21 in piazza Cavour a Predappio Alta, è previsto il concerto di Daniela e Leonardo Vallicelli. Nel corso della serata si esibirà anche il gruppo frustatori Cassani. Gli eventi partiranno alle 18 con la visita guidata gratuita alla Rocca, al termine della quale sarà possibile degustare un aperitivo alle 19, a pagamento. L’iniziativa fa parte degli eventi per il ‘Circuito Borghi e Rocche’. La forlivese Daniela Vallicelli ha studiato canto ed ha partecipato a numerosissime serate in Italia, Francia, Germania. Ha preso parte ad alcune trasmissioni di RAI 2 con Paolo Limiti e partecipato al programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, aggiudicandosi il primo posto con il suo cavallo di battaglia, la canzone Granada. Insieme a lei suonerà Leonardo Vallicelli, noto come "il principe del clarinetto" e famoso sassofonista, cresciuto musicalmente nell’orchestra di Henghel Gualdi. Il Gruppo Frustatori Cassani porta avanti una tradizione secolare, quella delle fruste, uno strumento di lavoro tipico della civiltà contadina, che è diventato negli anni un’attrazione per eventi e sagre. Oggi il gruppo si compone di frustatori, ma anche ballerini di danza folk e moderna offrendo spettacolo variegato.

