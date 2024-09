Protezione civile, summit con i professionisti

Proseguono le consultazioni e gli incontri per l’adozione del nuovo ’Piano di Protezione Civile’ del Comune di Forlì.

Nei giorni scorsi, in Municipio, l’assessore Giuseppe Petetta ha incontrato gli ordini professionali per raccogliere suggerimenti e osservazioni.

"Il contributo tecnico degli ordini professionali – ha dichiarato Petetta – rappresenta un valore aggiunto per l’adozione del nuovo Piano. Oltre ad essere parte attiva del sistema nazionale di Protezione Civile, i nostri professionisti si sono rivelati, durante l’alluvione, persone di grande competenza e umanità. Ancora oggi, in quella che possiamo definire la fase della ricostruzione, le loro capacità e l’esperienza maturata sul campo garantiscono un punto di riferimento imprescindibile per la ripartenza".