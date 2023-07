Ragazzina scomparsa "Vi prego aiutatemi"

Il padre non la vede dal 25 giugno. Le tracce di sua figlia Anna Maria, 14 anni, si sono però perse completamente giovedì 29 giugno. E adesso Samuel Costan, 38 anni, artigiano, origini rumene, residente a Forlì da diversi anni, è disperato: "Non so più che fare. Ho fatto denuncia. I carabinieri mi dicono che la stanno cercando. Ma io adesso ho paura per mia figlia...".

Samuel, tutelato dall’avvocato Gialuca Betti, ha deciso prima di rivolgersi alle forze dell’ordine e poi di fare un appello al Carlino: "Vi prego aiutatemi a trovare Anna Maria". La ragazza vive col padre Samuel (separato dalla madre) e col nonno paterno. "Il 25 – racconta papà Samuel – Mi aveva chiesto di andare con degli amici a una festa a Forlimpopoli. Io ho detto sì. Poi però ho saputo, grazie ai genitori di altri ragazzi, che dopo sono andati tutti al mare, nella casa paterna di uno di loro, a Cesenatico".

Tutta la comitiva fa poi ritorno a Forlì il 29 giugno, un giovedì. Anna Maria saluta gli amici. Ma invece di andare a casa, svanisce nel nulla. "Io ero al lavoro, ma a un certo punto credo di averla vista in strada... Non so... forse era venuta a dirmi qualcosa... Non sono certo che fosse lei però..." sostiene Samuel.

Sta di fatto che di Anna Maria da quando torna a Forlì dopo la vacanza a Cesenatico non si hanno più notizie. "Il cellulare è staccato e amiche e amici non sanno nulla – dice Samuel –. Ormai sono 12 giorni che non sento mia figlia, sto male, sono preoccupato". L’ultima volta che l’ha vista Samuel, Anna Maria indossava dei jeans corti neri e una maglia bianca. Ma nel frattempo potrebbe aver cambiato abiti. "Anna Maria quest’anno è andata male a scuola, forse è arrabbiata per questo. Ma io voglio solo che torni a casa. Chiedo aiuto". A giugno Anna Maria era andata a Napoli con un paio di amiche senza dire nulla al padre. Ma dopo due giorni era tornata a casa.