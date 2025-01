‘Saxophone Quartet’ in concerto con le note dal nuovo mondo

Il Ridotto del Teatro Diego Fabbri accoglierà domani alle ore 11.11 il primo appuntamento della rassegna ‘11:11 Quadri Musicali’ un ciclo di sei concerti domenicali pensati per regalare al pubblico un’esperienza musicale immersiva. Organizzati dal Centro Diego Fabbri Ets in collaborazione con gli Incontri Internazionali Diego Fabbri Aps e No.Vi.Art.

La rassegna si apre con ‘America: parole e note del Nuovo Mondo’, un omaggio al continente americano attraverso un intreccio di melodie, dialoghi e testi capaci di evocare l’essenza di un luogo che ha ispirato sogni, speranze e storie indimenticabili. Sul palco si esibirà il ‘Saxophone Quartet’, composto da Lorenzo Briganti (sax soprano e contralto), Lorenzo Manzato (sax contralto), Sara Mancini (sax tenore) e Alessandro Vio (sax baritono). La narrazione sarà affidata a Laura Sciancalepore e Gianmarco Esposito.

Il secondo appuntamento, previsto per domenica 2 febbraio, vedrà il pianista Andrea Missiroli. Le 11.11 non sono solo un orario simbolico, ma un invito a fermarsi e a lasciarsi coinvolgere da un’esperienza che combina arte e sentimento. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare il numero 328.2435950 (anche su WhatsApp).