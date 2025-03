"Servono eventi per animare l’area"

Annalisa Licata gestisce il negozio ’Anna e Annae’ di oggetti e accessori artigianali di Via Mameli, a pochi metri da piazzetta XC Pacifici e piazzetta della Misura. "Pulizia e decoro sono importanti per rendere attrattiva la zona e portare in centro le persone per una passeggiata, guardare le vetrine e entrare in negozio per acquistare". Lo spostamento degli eventi estivi al San Domenico ha tolto un’attrattiva alla zona. "L’organizzazione di manifestazioni e spettacoli darebbe una spinta per popolare l’area. Inoltre dopo le 18,30, soprattutto in alcuni mesi dell’anno, la zona si svuota". "Rispetto all’anno scorso la situazione è migliorata: meno degrado, e la percezione è quella di una maggiore sicurezza".