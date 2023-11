Tecnico del suono, un corso al via

Arriva a Forlì il nuovo corso di tecnico del suono. La

musica è arte, cultura, comunicazione ed emozioni, ma è anche un settore in continua evoluzione e crescita, che offre opportunità di lavoro e sviluppo professionale. "Investire oggi nella formazione del settore dello spettacolo dal vivo è un’opportunità imperdibile – sostiene Luca Medri, fondatore e direttore didattico di Cosascuola Music Academy – e l’Emilia-Romagna è una regione leader in questo settore, con 377 sedi attive per gli spettacoli dal vivo e numerosi enti, istituzioni e manifestazioni di rilievo internazionale. Un terreno fertile quindi per l’innovazione e la sperimentazione, sia dal punto di vista artistico che organizzativo". Il corso di tecnico del suono offre un’accurata formazione teorico-pratica che permette di entrare in contatto con le principali aziende di service audio-luci e si divide in due moduli: uno teorico ed uno pratico. Il primo modulo comprende 28 ore di lezioni d’aula presso la sede di Cosascuola Music Academy in viale Spazzoli, 51 a Forlì, in cui verranno affrontati diversi temi come fisica acustica, psicoacustica, storia dei generi musicali, sistemi di ripresa e riproduzione, microfoni e mixer. Le lezioni si terranno dalle ore 19.30 alle 21.30. Il secondo modulo comprende 40 ore di tirocinio formativo presso il Naima Club, e gli allievi metteranno in pratica le conoscenze apprese in aula partecipando alla gestione dell’audio di cinque grandi eventi musicali dal vivo. A condurre il corso saranno due tecnici del suono esperti come Nicola Ballelli e Denis Vagnini. Per candidarsi occorre inviare una mail a info@cosascuola.it , o un messaggio al 347.4669855 o chiamare 0543.818173.

Gianni Bonali