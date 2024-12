Un weekend magico ’Bancheti ad Nadel’, luminarie e laboratori

Si accende il Natale a Castrocaro Terme e Terra del Sole. E non solo in senso figurato. Domani alle 17 in piazza del Buonincontro avrà luogo l’accensione delle luminarie lungo viale Marconi: un momento conviviale con scambio degli auguri e un buon bicchiere di vin brulè, l’ideale per scaldare un pomeriggio che si annuncia particolarmente freddo. Gli appuntamenti con le feste vivranno oggi un prologo: alle 16 nel Palazzo pretorio

è in programma un laboratorio per bambini a cura di Formula Servizi (per informazioni e prenotazioni, tel. 3499766518).

Sarà proprio l’edificio cinquecentesco a vivere domani il primo, grande appuntamento che prelude le feste più attese: dalle 10 alle 19 il Palazzo ospiterà la 17ª edizione del Bancheti ad Nadel, mercatino delle idee regalo curato dal Borgo Fiorentino con la collaborazione della Pro loco di Terra del Sole e il Patrocinio del Comune termale. Oltre 50 banchette selezionate di artigianato artistico, addobbi natalizi, prodotti tipici locali, cucito creativo, gioielli e accessori realizzati dalle abili mani dei migliori creativi della zona e anche oltre.

Anche i bambini saranno grandi protagonisti e avranno l’opportunità di incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, che nel pomeriggio daranno vita a un divertente laboratorio mentre i volontari di Nati per Leggere, in collaborazione con la biblioteca comunale, leggeranno le storie sul Natale. Per tutta la giornata sarà attivo lo stand gastronomico con torte, dolci e bevande calde, e dalle 12 polenta e tortelli al ragù, stufato di salsiccia e fagioli, bruschette, la famosa piadina fritta ‘della mitica Francesca’ e vin brulè.

"Sui banchi si troveranno oggetti frutto di un minuzioso lavoro di artigianato – dichiara Chiara Mazzoli, presidente del Borgo Fiorentino –: dalla bigiotteria all’uncinetto, dai prodotti eccellenti delle aziende agricole della zona alle decorazioni per l’albero di Natale fino ai presepi". L’ingresso a Palazzo pretorio, la partecipazione ai laboratori e alle letture sono gratuiti. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Francesca Miccoli