Una ’diga’ sul Bevano. Cassa di espansione contro le piene

Il progetto della cassa di espansione di Panighina verrà presentato questa sera alle 21 alla Polisportiva di via Campolongo 80 durante un incontro promosso da Sara Londrillo e Denis Derni. Interverranno l’ex presidente dell’ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna, Paride Antolini, e Fausto Pardolesi, già responsabile dei corsi d’acqua dell’ex Genio Civile provinciale.

Presenteranno e introdurranno la serata i due candidati al consiglio comunale. Le casse di espansione sono opere idrauliche ormai diventate famose, a volte anche citate a sproposito, per contenere volumi d’acqua durante le piene e ridurre il rischio di alluvioni e allagamenti. Si inseriscono in un contesto più ampio di progettazione per la difesa del territorio contro i rischi idrogeologici.

In particolare la cassa di espansione prevista è quella sul Bevano, che dovrebbe aiutare a prevenire gli allagamenti che spesso avvengono nella frazione di Panighina. "Questa serata, alla quale tutti i cittadini sono invitati – spiegano Londrillo e Derni –, vuole approfondire con competenze scientifiche e divulgare le soluzioni che si possono e si devono mettere in campo, partendo dal caso specifico di Panighina con l’idea di diffondere questi progetti di tutela su tutti i territori che lo permettono".

Matteo Bondi