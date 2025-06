Una mattina immersi nella foresta

Atlantide propone domenica una esperienza di Forest Bathing nella Foresta della Lama dal titolo ‘Ascolta la foresta’. L’uscita in natura sarà effettuata da un conduttore di immersione in foresta iscritto al registro della rete Terapie Forestali in Foreste Italiane. Il ritrovo è fissato alle 9.30 presso la biglietteria della diga di Ridracoli e la fine dell’attività è prevista alle 13 circa. È richiesto un abbigliamento adatto a una passeggiata nel bosco e alla stagione corrente. La prenotazione è obbligatoria entro domani: tel. 0543.917912 o mail ladigadiridracoli@atlantide.net.