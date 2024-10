Violenza sulle donne. Al Naima ’Per dire no!’

Venerdì 8 novembre, alle 21, al Naima Club in via Somalia 2, andrà in scena ‘Per dire no’, una rappresentazione teatrale contro la violenza sulle donne, organizzata dalla Bolero Danzarte Asd, in collaborazione con Cure RTD Italia e Soul Brothers Company. L’evento, patrocinato dal Comune di Forlì, è consigliato ad un pubblico adulto e prevede un ingresso a offerta libera.

Lo spettacolo, che vedrà sul palco la cantante Sonia Davis e il maestro Mario Accardo, metterà in scena tutto il ciclo della violenza, dai primi segnali, spesso non captati, fino all’estremo atto del femminicidio. Ogni momento sarà accompagnato dalla spiegazione di ciò che accade a livello psicologico e dinamico-relazionale all’interno di una coppia in cui si verificano tali episodi di violenza. Lo spettacolo, però, avrà effetti anche a sipario chiuso: il ricavato della serata, infatti, sarà impiegato per finanziare incontri gratuiti di informazione e prevenzione all’interno di scuole e aziende, così da creare luoghi e momenti di ascolto aperti a tutti.

"Lo scopo della rappresentazione – dice Patrizia De Palma, presidente della Bolero Danzarte e counselor professionista esperta in relazioni d’aiuto – è quello di dare voce al silenzio delle vittime di violenza, che spesso tacciono per paura e vergogna, incoraggiandole a chiedere aiuto e a trovare la forza di denunciare. L’augurio è che le persone possano uscire dal teatro conservando il ricordo di ciò che hanno visto e sentito. Per combattere la violenza, infatti, è necessario conoscerla e riconoscerla". L’organizzatrice, inoltre, a nome di tutta l’associazione, intende lanciare un messaggio di solidarietà e vicinanza a tutte le donne che subiscono violenza, rassicurandole del fatto che non sono mai sole e che si possa dire di no in ogni momento. A questo proposito l’assessora Andrea Cintorino, ha "ringraziato l’associazione per il grande contributo offerto e per l’ottima organizzazione", sottolineando come "il Comune di Forlì supporti da tempo donne e minori vittime di violenza tramite vari servizi come il Centro Donna o la Casa Rifugio".

Riccardo Agirelli