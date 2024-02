Cresce il gruppo Comaco. Importante acquisizione per Draco, che sale a oltre 20 milioni di fatturato

Un’operazione conclusa con l’obiettivo di consolidare la propria presenza sul mercato e ampliare ulteriormente la propria gamma di soluzioni per l’edilizia: Draco Italiana Spa, azienda del gruppo forlivese Comaco Spa, specializzata da oltre quarant’anni nella realizzazione di prodotti chimici per l’edilizia a elevate performance, ha reso noto ieri di aver acquisito Esincalce, importante azienda marchigiana del settore della lavorazione del grassello di calce e nella produzione di premiscelati e predosati per l’edilizia.

Con questa acquisizione, Draco potrà contare su un ulteriore stabilimento produttivo all’avanguardia (a Serra San Quirico, in provincia di Ancona), dedicato alla realizzazione di malte. Si prevede che la produzione complessiva del gruppo passerà a 120mila tonnellate all’anno.

L’operazione consentirà inoltre al gruppo di migliorare sensibilmente la propria logistica di produzione, poiché Esincalce rappresenta un presidio nel territorio del Centro Italia da cui seguire direttamente, e con più efficienza, i tanti progetti intrapresi nel Sud della penisola (tra i più rilevanti, l’intervento di riqualificazione del viadotto Molise I nella valle del Biferno).

"Grazie alla sinergia con Esincalce integriamo specifiche competenze all’interno della nostra catena del valore e raggiungiamo alcuni obiettivi che ci siamo dati qualche anno fa. Ma non abbiamo certo intenzione di fermarci qui – precisa Davide Gabrielli, amministratore delegato di Draco Italiana Spa -. Esincalce potrà continuare a crescere all’interno del gruppo e l’unità produttiva Draco di Milano potrà ulteriormente specializzarsi. Il progetto di affermarci con autorevolezza in tutti i comparti dell’edilizia ha compiuto un notevole passo in avanti".

Per Draco – che è parte del gruppo forlivese Comaco Spa, network di imprese altamente qualificate e general contractor nell’edilizia industriale e nelle grandi opere – il fatturato complessivo, dopo l’acquisizione, sale a oltre 20 milioni di euro. L’azienda (con sede a Forlì e stabilimento produttivo a Milano) si conferma così come player di primo piano nelle tecnologie speciali per le costruzioni. I punti di forza sono in particolare lo spiccato know-how della rete commerciale, maturato grazie alla Draco Academy (proposta formativa rivolta sia al personale interno, sia ad applicatori e progettisti), e l’eccellente standard qualitativo del prodotto, che ha oltre 300 certificazioni a livello europeo.

Maddalena De Franchis