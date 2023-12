Vittorio Alpi premiato come imprenditore innovativo e di successo nel mondo

Modigliana (Forlì), 1 dicembre 2023 – Il modiglianese Vittorio Alpi, 67anni, presidente di ALPI S.p.A. e di Finalpi S.p.A. cui fanno capo le aziende industriali e le filiali commerciali estere, ha ricevuto mercoledì scorso a Milano il premio ‘EY L'Imprenditore dell'Anno’, nella categoria Modelli di Business Sostenibili. Ernst & Young, una delle più autorevoli società di consulenza globale delle aziende, assegna ogni anno il premio, in 150 città e 65 Paesi, ad oltre 900 imprenditori innovativi e di successo nel mondo. Il riconoscimento è ambito perché riservato a quelli che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell'economia italiana, dimostrando intraprendenza, creatività e impegno.

La giuria indipendente di EY lo ha scelto “Per avere trasformato il proprio modello di business adattandolo ad un mercato in continua evoluzione, mantenendo alta l’attenzione alla qualità del prodotto e alla sostenibilità ambientale e sociale, diventando un punto di riferimento del suo settore con uno sguardo molto attento ai temi della sostenibilità”.

La Alpi, leader nella produzione di superfici in legno composto, ha ottenuto recentemente la certificazione FSC 100% che garantisce la provenienza da foreste gestite in maniera corretta e responsabile. Fondata nel 1919 da Pietro, nonno di Vittorio, da laboratorio di alta ebanisteria è diventata industria leader nella produzione di superfici decorative. Negli anni cinquanta il testimone passò a Valerio, padre di Vittorio, e nel 1975 venne aperto il primo stabilimento in Camerun per assicurarsi la costante fornitura di materie prime. Dagli anni ’80, con l’attuale presidenza, iniziarono prestigiose collaborazioni con nomi di spicco del design fino a Piero Lissoni, dal 2015 Art director.

La Alpi occupa 400 persone in Italia e 1300 in Africa, con prodotti distribuiti in 60 paesi e un insediamento industriale di 180.000 mq. (di cui 52.000 coperti) in Italia e 346.500 (di cui oltre 67.000 coperti) in Africa (Camerun e Costa d’Avorio), con licenze per la gestione di 500.000 ettari di foresta garantendo anche lo sviluppo delle comunità locali in termini economici e di infrastrutture.