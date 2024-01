Meloni e von der Leyen in visita, il sindaco di Forlì: "Istituzioni vicine, segnale importante per noi"

Forlì, 15 gennaio 2024 – La premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen saranno a Forlì mercoledì prossimo per parlare di Pnrr, alluvione e fondi europei destinati alla Romagna.

Il vertice si terrà in Comune alla presenza anche del ministro per gli affari europei Raffaele Fitto, del viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, del presidente della Regione Stefano Bonaccini e del sindaco Gian Luca Zattini.

Ursula Von der Leyen e Giorgia Meloni (Ansa)

Il tema centrale saranno le risorse, pari ad oltre un miliardo di euro, che andranno ad aggiungersi a quelle già stanziate dal Governo fino ad oggi, da impiegare per la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio e affrontare i problemi causati dall’alluvione del maggio scorso.

L’arrivo della delegazione in città è previsto intorno alle 13, mentre alle 9 la premier Meloni sarà in Regione a Bologna per discutere dei fondi per lo sviluppo e la coesione.

"Conosceremo i dettagli della visita entro la giornata di oggi – spiega il sindaco Gian Luca Zattini – e siamo molto soddisfatti della vicinanza che le istituzioni nazionali ed europee testimoniamo con la loro presenza a Forlì. Vedremo se sarà possibile andare anche sui luoghi colpiti dalla tragedia, per mostrare le situazioni già risolte e valutare invece quelle ancora aperte. E’ un segnale veramente importante che rimarca l’attenzione per il dopo alluvione e i problemi che sono ancora sul tappeto. Passata l’emergenza, occorre sbloccare e rendere disponibili velocemente anche i fondi che sono già stati stanziati dalla struttura commissariale e velocizzare quindi le perizie, le valutazioni e le attività burocratiche sul territorio. Comune, Provincia e Regione devono inoltre proseguire a lavorare insieme per il bene della comunità, fare squadra e mettere da parte le tante e troppo sterili polemiche che non portano a nulla".