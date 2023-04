Bleu Line e Querzoli, vincere per crederci

Tempo di derby per la Bleu Line. Sfiorata l’impresona in casa della capolista Volley Team Bologna, al termine di un match che ha restituito fiducia a un ambiente stropicciato da una serie di risultati deludenti, Forlì ci riprova oggi (ore 17.30) tra le mura alleate del Ginnasio sportivo contro il Mosaico Ravenna (bizantine quarte a +1 su Elisa Morolli e compagne), cui non sono bastati due set di vantaggio, nell’ultimo turno, per avere il sopravvento sulla Clai Imola, terza della classe. Sul piatto ci sono punti pesanti per restare aggrappati al sogno playoff e mantenersi a distanza di sicurezza dall’ipotetica fornace playout. In casa Bleu Line sorride coach Luigi Morolli, che recupera l’opposto irpino Maria Mauriello, egregiamente rimpiazzata, a Bologna, dalla baby Simoncelli, e può schierare la formazione-tipo.

Vincere e sperare. Non può fare altro la Querzoli, di scena oggi (ore 18) alla Palestra Bursi di Fiorano Modenese, dimora della Malagoli Planet Group Spezzanese. Priva dei lungodegenti Soglia e Porcellini, Forlì va a caccia di un blitz da 3 punti per restare agganciata al trenino playoff, contestualmente tendendo l’orecchio al Titano, dove una Promo Pharma con l’acqua alla gola riceve la visita dell’Arredopark DualCaselle Sommacampagna seconda della classe (+3 su Mariella e soci). Di fronte ci sono i leoni gialloblù di coach Paolini e bomber Flemma, affamati di punti per abbandonare la zona playout e rilanciati dal sacco di corto muso (2-3) della ‘Bombonera’, covo degli All Blacks di San Martino in Rio. Su tutti i campi sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Julia ‘Titu’ Ituma, 18enne promessa della Igor Gorgonzola Novara e dell’Under 19 azzurra, precipitata in circostanze misteriose da una finestra al sesto piano di un albergo di Istanbul.

Marco Lombardi