A pranzo con l’Auser e la sindaca

Si è confermata un successo la terza edizione dell’iniziativa ‘Pranzi con noi?’ organizzata dal Comune di Casalfiumanese in collaborazione con le sezioni Auser. Un momento conviviale per fare compagnia poco prima delle feste agli anziani della zona. E la risposta all’invito è stata massiccia: "L’obiettivo – spiega la sindaca Beatrice Poli presente a tutti gli incontri – è quello di dare continuità a questi importanti momenti di aggregazione pensati per contrastare la piaga della solitudine". A tal proposito, l’Auser ha lanciato da un po’ di tempo il progetto ‘Noi ci siamo!’ che insiste proprio sul sostegno a chi, anziano o no, si sente solo. Durante l’appuntamento di qualche giorno fa, inoltre, è stata presentata alla comunità la nuova assistente sociale Elisa Rossi che sarà disponibile presso lo stabile comunale di piazza Cavalli il primo giovedì di ogni mese per alimentare l’attività dello sportello tematico.