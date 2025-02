A14, tratto chiuso per tre notti di fila

Tre notti di interventi per regalare all’autostrada un nuovo asfalto. Chiusure in arrivo sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, con orario dalle 22 alle 6 del mattino successivo.

In particolare resterà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, in direzione Bologna.

Autostrade, come percorso alternativo, consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Imola di percorrere via Selice, la strada provinciale 610, la SP19, la strada statale 9 via Emilia, poi via Cova, via San Carlo e rientrare in infine in A14 dalla stazione di Castel San Pietro. Questa la via più breve per raggiungere Bologna.