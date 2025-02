Autostrada A14 oggi e domani, tratti e caselli chiusi: quali e quando

Bologna, 12 febbraio 2025 – Gli automobilisti dovranno avere pazienza nei prossimi giorni, autostrade informa che tra stanotte e domani notte saranno chiusi due tratti autostradali: quello compreso tra Cesena e Valle del Rubicone e il casello Rimini sud

Doppia chiusura del tratto Cesena-Valle del Rubicone

Per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotti, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, in due notti consecutive e nelle due direzioni:

Verso sud: traffico interrotto dalle 22 di oggi, mercoledì 12, alle 6 di domani, giovedì 13 febbraio, nel tratto Cesena-Valle del Rubicone, verso Ancona. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: via Cervese, via Golgi, SS726, SS9 via Emilia, SP33 e rientrare in A14 a Valle del Rubicone.

Verso nord: dalle 22 di giovedì 13 alle 6 di venerdì 14 chiusura in direzione opposta, ossia nel tratto fra Valle del Rubicone-Cesena, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 via Emilia, SS726, via Golgi, via Cervese e rientrare in A14 a Cesena.

Stop di due notti fra Castel San Pietro e Imola

Nelle notti di giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, sempre tra le 22 e le 6 del mattino, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, con direzione sud (Ancona). Questa volta lo stop è a causa dei lavori per la quarta corsia. Autostrade consiglia dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, di percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.

Entrata consigliata verso Ancona: Imola. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Castel San Pietro.

Deviazione Rimini sud in A14

Deviazione in uscita a Rimini sud dalle ore 22 di oggi alle ore 6 del 15 febbraio per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Riccione. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Rimini Nord

Casello di Valsamoggia

Ancora: sarà chiuso al traffico il casello di Valsamoggia in entrata e in uscita, in modalità alternata, dalle ore 22 di domani giovedì 13 alle 6 del mattino del 14 febbraio. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Modena sud oppure quelle di Borgo Panigale o Casalecchio.

Chiusura entrata Cesena nord

Cesena nord in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22 del 14 febbraio alle ore 6 del 15 febbraio in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Forlì'. Entrata consigliata verso Ancona: Cesena.

Chiusura allacciamento A14/A13

Inoltre, sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di giovedì 13 alle 6 di venerdì 14 febbraio, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A14 Bologna-Taranto verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire a Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena ed entrare sulla A14 a Bologna San Lazzaro.