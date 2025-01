"Abbattere gli alberi, una scelta politica"

"L’abbattimento del verde e la costruzione del muro rappresentano una scelta puramente politica, fatta accantonando le priorità che i cittadini avrebbero meritato. E per favore non le si mascheri come scelte necessarie, tecnicamente ragionate". Così Ezio Roi (M5s) a proposito della messa in sicurezza del paddock dell’Autodromo in corso in questi giorni. "A fronte della elevatissima cifra di 8,5 milioni e gli inevitabili impatti ambientali forse si poteva progettare qualcosa di più sostenibile. Più in dettaglio vorremmo conoscere i pareri e i giudizi dei tecnici e degli esperti che supporteranno la costruzione, nonché sapere se siano stati simulati e l’impatto e gli effetti su tutta la riva sinistra edificata che, in passato, ha dimostrato di avere un equilibrio idraulico/fognario vulnerabile".