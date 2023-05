Comuni e banche fanno squadra: "Sostegno alla popolazione colpita"

Un confronto tra Comune e banche per discutere delle possibili azioni a favore delle famiglie e delle imprese colpite dall’alluvione. Ieri mattina, in Municipio, il sindaco Marco Panieri e l’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini, hanno incontrato i vertici degli istituti di credito locali. All’incontro erano presenti i rappresentanti di Bper, Bcc Romagna Occidentale, Bcc ravennate forlivese e imolese, Banco Bpm, Banca di Imola e Agrifidi.

"Voglio esprimere la mia soddisfazione e gratitudine per la sensibilità e l’ascolto che ho trovato nell’incontro con gli istituti di credito della nostra città – ha commentato il sindaco Marco Panieri, al termine dell’incontro –. Valuteranno, ognuno nelle sue possibilità, quali iniziative adottare e mettere in campo per sostenere la popolazione colpita dall’alluvione. Alcune di loro hanno già deliberato pacchetti di aiuti con proposte agevolate per famiglie e imprese. Si tratta di un gioco di squadra che vede il Comune impegnato con tutte le sue forze, ma che necessita di altri partner e stakeholder per accelerare e agevolare in ogni modo quel ritorno alla normalità a cui le famiglie e le imprese colpite hanno diritto".

A oggi a sostegno di famiglie e imprese colpite dall’alluvione nell’imolese sono state attivate diverse iniziative. A cominciare dalla raccolta fondi: bonifico bancario al Comune di Imola specificando la causale ‘Donazione Emergenza Alluvione 2023 – IBAN IT91-J-05034-21002-000000005271’. Pago Pa: su portale Enxtranext selezionando il pulsante ‘Donazioni emergenza maltempo’. Per proseguire poi con le imprese artigiane aderenti a Cna Imola e Confartigianato Assimprese che hanno aderito alla convenzione con il Comune per intervenire a condizioni di particolare favore per le famiglie e le imprese che avranno necessità di ripristinare gli impianti a seguito dell’alluvione. Infine, le due tipologie di sostegno previste da Conad per le famiglie danneggiate. La prima è rappresentata dall’iniziativa ‘Aggiungi 1€’ che partirà dal 22 maggio e andrà avanti fino al 4 giugno in alcuni punti vendita. La seconda è costituita da uno sconto, a partire dal 50%, per l’acquisto di un modello di frigorifero, di due modelli di lavatrici e di due modelli di forni microonde per le famiglie colpite dall’alluvione.