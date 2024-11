Conti fa tappa in città. E la lista ‘Imola corre’ appoggia Castellari

Tappa imolese per Isabella Conti, candidata del Pd ieri a Imola. E nel frattempo il gruppo consiliare ‘Imola Corre’ – che sostiene la maggioranza del sindaco Marco Panieri – annuncia il suo sostegno a Fabrizio Castellari. Ultimo sprint per il centrosinistra. Ieri l’ex sindaca di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti, è stata alla pizzeria ‘al Faro’. "Per una regione più giusta e inclusiva" è uno dei suoi slogan e su questi temi e su welfare e sanità ha battuto la candidata al consiglio regionale.

Nel frattempo il gruppo consiliare Imola Corre (che esprime i consiglieri Alan Manara e Antonio Ussia oltre all’Assessore del Comune di Imola Elena Penazzi) ha annunciato il proprio sostegno al vice sindaco Fabrizio Castellari, candidato al Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna con il Partito Democratico. "La decisione – ha spiegato la lista – rappresenta un impegno a favore del territorio, con l’obiettivo di garantire a Imola e alCircondario una rappresentanza forte e radicata in Regione. In un incontro tenutosi con Castellari, ha illustrato i temi strategici ritenuti prioritari per il territorio, tracciando una visione di sviluppo condivisa per la Regione. Castellari ha accolto con convinzione queste proposte – prosegue ‘Imola Corre – ritenendole valide per il progresso dell’Emilia-Romagna e di Imola".

Imola Corre spiega di porre "particolare enfasi sul ruolo dello sport come elemento di identità territoriale. Rafforzare l’Emilia-Romagna come “Sport Valley” italiana significa promuovere eventi e infrastrutture sportive, sostenendo un settore capace di generare flussi turistici significativi e di favorire lo sviluppo economico del territorio. Parallelamente, è considerata fondamentale la garanzia di un sistema sanitario pubblico, accessibile e di eccellenza, con un’attenzione specifica al Montecatone Rehabilitation Institute e alla tutela dell’autonomia dell’AUSL di Imola, presidi essenziali per il benessere dei cittadini. Anche la valorizzazione dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari rientra tra le priorità". Imola Corre sottolinea l’importanza del completamento di opere strategiche, come il nuovo Ponte Tosa e la bretella, "fondamentali per migliorare la qualità della vita e per incrementare la

competitività economica dell’area". Tra i temi centrali si aggiunge la "ricostruzione e resilienza delle aree colpite dalle recenti alluvioni, attraverso una semplificazionedelle procedure e un piano straordinario di investimenti per una rinascita sostenibile e duratura del territorio".